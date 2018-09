Rangendingen "Garantiert spannende Jugendarbeit"

Wer wird die Jugendlichen betreuen?

Kanwal Minhas und Christa Link werden die Jugendlichen betreuen. Letztere leitete bisher den Schulsanitätsdienst an der Gemeinschaftsschule in Rangendingen.

Was erwartet die neuen Jugendrotkreuzler?

Garantiert spannende Gruppenarbeit. Unsere beiden Betreuerinnen sprühen schon vor tollen Ideen. Auf jeden Fall werden wir schnell die Leitstelle in Balingen besuchen. Welche inhaltliche Ausrichtung die Gruppe haben wird, legen die Betreuerinnen mit den Kindern gemeinsam fest. Dies muss nicht immer nur erste Hilfe sein. Es kann sich dabei auch um andere soziale oder ökologische Projekte handeln. Und es wird jede Menge Spaß geben.

Und wer darf in der neuen Gruppe alles mitmachen?

Derzeit haben wir eine Erste Hilfe-AG an der Schule. Darauf baut das Jugendrotkreuz auf. Kinder und Jugendliche im Alter wischen acht und 16 Jahren können am JRK teilnehmen. Danach können wir sie direkt in die Bereitschaft aufnehmen.

Fragen von Roland Beiter.