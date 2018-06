Rangendingen-Bietenhausen (bei) Bei der Musikerhockete in Bietenhausen stimmte alles, um im Pfarrgarten ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Die Pfarrgartenhockete des Musikvereins ist ein klassisches Musikfest. Die Blasmusik steht im Mittelpunkt und dass am Samstag Manuel Neuer seit längerer Zeit sein erstes Länderspiel spielte, änderte daran nicht viel. "Fußball ist an diesem Abend für uns Nebensache", sagte Kassier Siegbert Albus. So sahen es auch die Gäste. Bei optimalen Bedingungen war das Fest schon am Samstagabend gut besucht. "Wir sind ganz zufrieden", stellte Albus fest. Viele Gäste wollten die laue Frühsommernacht an einem der Biertische im Freien genießen. Kein Wunder, bei über 20 Grand selbst als sich schon die Nacht über den Ort senkte. Die Gäste im Bietenhausener Festzelt sahen dafür näher an der Musik und klatschten begeistert "Dem Land Tirol die Treue".