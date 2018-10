Rangendingen Fokus auf Hilfe zur Selbsthilfe

Investiert wurde unter anderem in 252 Schuluniformen, in Reis für Schulspeisung, in Fußbälle und Zinnteller für Schulkinder. Ebenso in die Reparatur einer Wasserpumpe, eine Elektroinstallation, einen Kochkessel, die Reparatur von Fenstern.

Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt auf den elementarsten Dingen wie Trinkwasserversorgung, der ärztlichen Grund- sowie der Schulausbildung. Es werde regelmäßig überprüft, ob die geförderten Kinder den Schulbesuch ernst nähmen. Zudem hat es sich der Vorstand auf die Fahne geschrieben, noch mehr Kinder ins Patenprogramm aufzunehmen. Ein Mitgliederkomitee von Einheimischen kontrolliere, wer bedürftig ist, und welches Kind die Schule besuchen darf. Unter dem Motto "Hilfe für Selbsthilfe" sollen künftig Aufträge an dort ansässige Schreinereien und weitere Handwerker, aber auch an Nähereien (Schuluniformen) vergeben werden. So sei allen gedient. Vom Versenden von Hilfsgütern werde man sich fernhalten.

Die momentan noch vorhandenen Hilfsgüter werden mit dem letzten Containerversand Ende 2018 nach Gambia transportiert. Wer helfen möchte, kann Mitglied bei "Schulen für Gambia" werden und für 30 Euro pro Jahr oder mit einer Spende in Höhe von 105 Euro einem Kind den Schulbesuch für ein Jahr ermöglichen.