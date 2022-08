3 Am Samstagabend wurde zur Musik der Oneman-Covershow von Harald Merkx gefeiert. Foto: Beiter

Die Mönchsgrabenhexen haben Rangendingen ein neues Fest-Ereignis beschert. Der sehr gute Besuch bei ihrem ersten Weinfest war der verdiente Lohn.















Link kopiert

Rangendingen - Dass die Rangendinger Ortsmitte auch Feste kann, hat sie schon öfter bewiesen: Das Dorffest, die Fasnet und der Weihnachtstreff sind Beispiele dafür. Am Wochenende haben die Mönchsgrabenhexen mit ihrem ersten Weinfest noch eines hinzugefügt.

Ihr Mut, etwas Neues zu probieren, wurde mit einem überragenden Besuch belohnt. Ein paar Tropfen Wasser gab‘s dann aber doch in den Wein, doch blieb der Himmel bis auf ein paar Tröpfchen gnädig. Zusätzlich zum großen Schirmzelt hatten die Hexen ein großes Partyzelt sowie mehrere kleinere Unterstände im Rund der Weinbuden aufgestellt, sodass die Feierlaune der Gäste nicht nennenswert gestört wurde.

Feierlaune wurde an beiden Tagen mit viel Musik am Laufen gehalten

Die wurde mit viel Musik am Laufen gehalten – von den "Wägele-Musikanten", dem Cover-Rockbarden Harald Merkx am Samstag sowie am Sonntag von den "Böhmischa Schwoba", dem Musikverein Bietenhausen, und dem Trio "Nimm 3".

Alles in allem kann die Hexengruppe mehr als zufrieden sein mit ihrem Auftakt-Fest. Einer Wiederholung dürfte also nichts im Weg stehen, womit sich dann auch die Anschaffung der Kelchgläser mit dem Aufdruck "Rangendinger Weinfest" gelohnt hat.