Narrenbaum, da liegt er. Doch die denkwürdige Corona-Fasnet endete für die Narrenzunft Jägi trotzdem nicht in Tränen, sondern mit einer schönen Überraschung. In ihrem Spendenkässle für die krebskranken Kinder kam eine stolze Summe zusammen.

Rangendingen. Die Symbolkraft des närrischen Baumes vor der Zunftsscheune der Narrenzunft Jägi endete wie in jeder närrischen Jahreszeit davor standesgemäß am Abend des Fasnetdienstag. Was diesmal anders war: Wie schon das Aufstellen fand das Flachlegen des Baumes still und leise und komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Seinen besonderen Zweck, den der Baum neben seiner Symbolik für die Narretei in diesem Jahr hatte, aber konnte er voll und ganz erfüllen, wie Zunftmeister Hansi Schilling nach dem eher "kalten Fasnet-Verbrennen" feststellte. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zur Sammelaktion seien positiv gewesen, so Schilling. Sie Spendenidee mit dem Kässle am Narrenbaum hätten viele als "tolle Idee und eine Super-Sache" bezeichnet, meinte der Obernarr.

Und was die Narren durchaus auch beim Kassensturz feststellen durften. Als das Spendenkässle, mit dem die Jägen seit dem "Auseliga" für den "Förderverein für krebskranke Kinder" in Tübingen Geld sammelten, am Dienstag vor dem Umlegen des Baumes abmontiert wurde, waren dort an sechs Tagen rund 2600 Euro an Spenden zusammengekommen.

Ein stolzer Betrag, den die Jägen jetzt gerne und wie es schon langgepflegte Tradition ist an ihrer Hauptversammlung an einen Vertreter des Fördervereins übergeben würden. Die Versammlung ist zum augenblicklichen Zeitpunkt für Samstag, 17. April, geplant, wie Schilling mitteilt.

Erstaunlich ist die stolze Spendensumme allein schon deshalb, weil die in einer üblichen Fasnetsaison bei den Zunftmeisterempfängen und im Spendenwägele bei den Rangendinger Umzügen gesammelten Beträge immer weit niederer lagen. In normalen Jahren konnten, nachdem die Jägen das Ergebnis selbst noch mit einem zusätzlichen Betrag aufgerundet hatten, noch nie mehr wie die närrisch anmutende Summe von 1111 Euro an den Tübinger Hilfsverein übergeben wurden.