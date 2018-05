Rangendingen Exklusiv: Schüler sehen bei Probe zu

Rangendingen (pm). Die Schüler der Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen bekamen am Freitag ab 10 Uhr in der Rangendinger Festhalle vorab exklusive Einblicke in das Stück. Sie durften sich die Generalprobe des Musical-Auftritts anschauen, das offiziell am Musicalabend heute Abend um 19 Uhr von 30 Kindern des Schüler- und Jugendchors des Rangendinger Sängerbunds aufgeführt wird.

Das Stück ist Teil der Konzertreihe anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Sängerbunds. Die Sänger bereiten sich seit vergangenem Herbst auf das Stück vor. Musikalisch begleitet werden sie von Michael Binder, der auch für die musikalische Gesamtleitung verantwortlich ist.