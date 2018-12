Rangendingen "Es war immer ganz toll mit Euch"

Simmendinger hat in der Vergangenheit eher als Chordirigent auf sich aufmerksam gemacht. Doch aus dem Musikverein Zimmern kommend habe es ihn schon lange "unter den Nägeln gebrannt", eine Erwachsenen-Blasmusikkapelle zu dirigieren, sagte er am Rande des Konzerts. Simmendinger ist seit vielen Jahren Blasmusik-Ausbilder und Leiter des Vorstufen-Orchesters in Bierlingen sowie mehrerer Bläserklassen. Auch zu Bietenhausen hat er einen Bezug. Er war zehn Jahre Lehrer am Diasporahaus.

Doch zurück zum Anfang des Konzertabends, der wie in den letzten Jahren üblich vom Jugendblasorchester Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf unter der Leitung von Musikdirektor Arno Hermann eröffnete wurde. Die Jungmusiker spielten die Stücke "Alliance", "Shilouette of a Dream" sowie "Star Wars: The Force Awaken". Danach setzte sich mit dem schmissigen Marsch "Scossa Elettrica" einem "elektrischen Stromschlag" gleich der Musikverein Hart mit dessen Dirigenten Julian Waibel in Szene. Die Harter Musikanten waren "als gute Freunde" musikalische Gäste in Bietenhausen und spielten mit einer tollen Leistung und einem mitreißenden wie abwechslungsreichen Programm den mittleren Teil des Konzerts.

Zu hören waren die Stücke außerdem "Journey through Orion", "A Tribute to Amy Winhouse", "Grüße aus dem Schwarzwald" und "Hootenanny".

Joachim Schöpe eröffnete mit seinen Bietenhausener Musikerkameraden und dem feierlichen "Festprolog" den Schlussteil des Abends, der unter dem Titel "Best of zehn Jahre Joachim Schöpe" stand und bei dem neben den bereits genannten Stücken das "Concerto d’Amore" und "Dances with Wolves" zu hören waren.