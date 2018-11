Rangendingen Ergriffen bis zum letzten Akkord

Es war ihm daher "eine riesige Ehre" das Engagement anzunehmen. Vielleicht hat ihn die Einladung vor zwei Jahren so animiert, an den Ausführungen gab es jedenfalls rein gar nichts herumzudeuteln. Mehr noch, sie waren so gelungen, dass die Umsetzung der "Vespro della Beata Vergine" (ital. Vesper für die selige Jungfrau) mit fünf Psalmvertonungen, einem Hymnus ("Sei gegrüßt, du Stern des Meeres, gütige Mutter Gottes") und einem Canticum ("Magnificat", Lobpreis Gottes) in lateinischer Sprache unmittelbar und so tief ins Gemüt trafen, dass vereinzelt der Blick wässrig wurde.

Die Ergriffenheit hielt bis zum Schlussakkord und erlebte während der denkwürdigen Aufführung immer wieder Höhepunkte. Etwa der Wechsel von geballter Stimmgewalt zu feinsten Kantilenen, solo oder im Duett von den beiden Sopranistinnen.

Herausragende Interpretation italienischer Meister

Miteinander oder kontrastierend mit der Altstimme, mit Tenor und Bass oder dem Tutti des Auswahlchors. Immer wieder waren da polyphone Verdichtungen vernehmbar, die sich wieder auflösten, um Solisten den Vorzug zur Entfaltung im Altarraum gaben.

Manchmal waren geradezu kaskadierende Hoch-Tief-Intonationen vernehmbar. Mit kleinen Intervallsprüngen garniert brachten sie schier ganz besondere Koloraturen hervor. So und ähnlich kam der Text (deutsche Übersetzung war ebenfalls im aufwendigen Begleitheft gedruckt) brillant zur Geltung. Da konnte es auch schon mal sein, dass das die gesungene Aussprache des Wortes "Amen" beim "Gloria Patri..." (Ehre sei dem Vater...) zum faszinierenden kleinen Kunststück avancierte, welches die Solisten stets mit Bravour bewältigten. Das begleitende Spiel mit dem authentischen Klang der barocken Instrumente tat sein Übriges dazu und ob Stimm- und Klangverdichtungen respektive deren Auflösungen.

Der Gesamtklang und die so gut aufeinander abgestimmten Solisten und Stimmbereiche hinzugenommen sorgten für eine derart herausragende Interpretation, dass Maestro Alessandro seine helle Freude gehabt hätte. Die Besucher aber allemal, tief beeindruckt verließen sie nach einem schier nicht enden wollenden Applaus das große Kirchenschiff nach draußen in die kühle Nachtluft.