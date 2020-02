Rangendingen Erbe investiert 70 Millionen Euro

Was Erbe in Rangendingen vor hat, ist kein Pappenstiel: Das weltweit agierende Medizintechnik-Unternehmen (siehe Info) hat vor, direkt neben dem Rangendinger Werk eine neue Produktionsstätte am Ortsausgang Richtung Stein zu bauen. Dies wurde während einer Pressekonferenz am Hauptsitz in Tübingen bekannt. Es sei die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, hieß es dabei weiter.