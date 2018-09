Rangendingen Eine echte Generationen-Party

Über ein halbes Jahrhundert bildeten die Jahrgänge an ihren Tischen ab: Die Ältesten waren noch vor 1950 geboren, die jüngste Gruppe der im Jahr 2000 geborenen Jahrgänger feiert dieses Jahr gerade mal den 18. Geburtstag. Es war ein kunterbunter Haufen, der da zwar zumeist nach Jahrgängen "geordnet" an den Tischen saß, sich aber immer wieder in Gesprächen untereinander vermischte.

Der Geräuschpegel war enorm. Da hatten sich wohl viele etwas zu erzählen, bot die Party doch eine willkommene Gelegenheit, alte Schulkameraden, Freunde aus vergangenen Tagen und gute Bekannte zu treffen und sich auszutauschen – kurzum: eigentlich kannte jeder jeden.

Wie zu erwarten, waren die älteren Semester nicht ganz so gut vertreten, doch ab den geburtenstarken Jahrgängen um 1960 zogen die Gruppen zumeist in Fußballmannschaft-Stärke auf die Bühne. Mit Spannung wurde an den Tischen jeweils das Durchzählen von Ansager Hansi Schilling verfolgt, denn viele machten sich Hoffnung auf den Platz ganz vorne.

Ein 30-Liter-Bierfass wartete auf die größte Gruppe, die schließlich der Jahrgang 1972 stellte. 17 Jahrgänger zählte Schilling unter deren Jubel. Fast doppelt so hoch war natürlich die Zahl der 68er selbst. Doch die, so sagte Schilling, starteten natürlich außer Konkurrenz.

Grund zur Freude hatte der 68er-Jahrgang aber auch noch wegen etwas anderem: Wie schon vor zehn Jahren werden sie auch den Erlös ihres 50er-Festes an den "Förderverein Kinderhospiz Stuttgart" spenden. Am Zelteingang war ein Spendenkäschen aufgestellt, in das jeder Besucher etwas reinschmeißen konnte.