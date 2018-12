Rangendingen Einblick in verwirrende Engelswelt

In deren Folge änderte sich auch die Darstellung der Himmelsboten dergestalt, dass sie in der Kunst verniedlicht und schließlich "verkitscht" wurden – oder in der Neuzeit gar für profane Dinge herhalten mussten, wie beispielsweise die "Gelben Engel" des ADACs.

Ihre Doppelzüngigkeit zwischen Gut und Böse hatten die Engel da allerdings fast schon verloren, spätestens jedoch, als sie in der Volksfrömmigkeit die Rolle des Schutzengels übernahmen – eine überaus positive und bedeutende Aufgabe im Dienste der Menschen und hier vor allem für die Kinder, deren Darstellung im Heimatmuseum kein anderes Engelsbild den Rang ablaufen konnte.

Die Ikonographie der Himmelswesen hatte sich bis dahin vom einst rein männlichen Engel über das knabenhafte im Mittelalter bis hin zum jungen Mann und der Entwicklung zum weiblichen und sogar geschlechtslosen Wesen entwickelt. Auch ihre oft schweren und kaum fürs Fliegen geeigneten Flügel haben die Götterboten erst später erhalten.

Deren Verniedlichung, beispielsweise in Form der beiden "Raphael-Engel" in der Sixtinischen Kapelle verstand Sauer als bewusste Gegendarstellung zum "Fürchtet Euch nicht", mit dem die Engel in früheren Jahrhunderten oft ihre Auftritte und Botschaften beim Erdenvolk ankündigen mussten.

Verblüfft waren die Zuhörer, als Vera Sauer ein zweites Mal aus der Verkündigung des Engels an Maria las – allerdings nicht aus dem Lukas Evangelium, sondern aus der 19. Sure des Korans. Engel, so Sauer weiter, spielten also nicht allein in der christlichen und jüdischen Lehre eine bedeutende Rolle, sondern auch im Islam.

Weitere Informationen: Die Engel-Ausstellung im "Mahles Haus" ist noch am Stephanstag, 26. Dezember, sowie am Sonntag, 6. Januar, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An diesem letzten Öffnungstag lädt der Heimatverein außerdem zum Dreikönigs-Café ins Museum ein, bei dem auch adventliche und weihnachtliche Lieder gesungen werden. Der Eintritt ins Museum ist frei.