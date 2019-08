Rangendingen Ein Jahr nach Transplantation: Angi feiert

Zehn Bilder zeigen die heute 33-Jährige mit vielen Freunden und ihrer Familie bei einem ausgelassenen Gartenfest. Dazu heißt es in ihrem Instagram-Post: "Mit wundervollen Menschen habe ich dieses Fest gefeiert und war einfach überwältigt von allem. Danke ihr unglaublich tollen Menschen."

Ein Bild in einem weiteren Post von ihrem Festtag, zeigt ein Gemälde - einen Sonnenuntergang am Strand. Angi steht mit ihrer Familie am Ufer über dem ein weißer Engel schwebt. "Das ist für dich für dich, meine unbekannte Spenderin!" schreibt sie dazu. "Ich denke jeden Tag an dich, meine Heldin". Angela Wehrmann freue sich darauf, ihre Spenderin hoffentlich im nächsten Jahr kennenzulernen.

Im Juli vergangenen Jahres hatte Angela Wehrmann nach einer langen Suche mit einer großen Typisierungsaktion die rettende Stammzellentransplantation erhalten. 1200 Menschen waren zuvor nach einem Aufruf der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in Rangendingen zusammengekommen. Alle mit dem einen Ziel: "Angi" zu helfen. Kurz darauf hatte sich tatsächlich eine Spenderin gefunden.