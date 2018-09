Rangendingen "Dienst an einem hohen Ideal"

50 Jahre Jugendarbeit

Was es damit im Verein auf sich hatte, berichteten von den Anfängen an im Jahre 1843 über das Vorsingen bei Bechtoldsweiler in Anwesenheit des die Qualität lobenden großen Musikmäzens und Kritikers Fürst Constantin in 1844 die drei sich geradezu kongenial ergänzenden Chronisten des Sängerbunds: Michael Wild, Constantin Stauß und Walter Heilig, die mit Museumsleiter Helmut Strobel die Ausstellung auf die Beine gestellt haben. Vom umfangreichen Vortrag der Chronisten-Triade seien hier beispielhaft nur einige Geschehnisse angeführt. Wie die nachträgliche Ehrung des Chors zum 100. Jubiläum 1963 durch Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten oder das viertägige Fest zum 150., die Gründung des Schülerchors in den 70er-Jahren und später des Jungen Chors "Voice mrs".

Rund 50 Jahre Jugendarbeit können sich ebenso sehen lasse wie die früher regelmäßige Teilnahme an Gausingertreffen oder am Preissingen. Beschrieben wurden auch die vielen Dirigenten, die den und die Chöre erst geformt hatten sowie die früheren Vorstände. Besonders hervorgehoben wurde dabei Anneliese Schmid, die Ehrendirigentin, die den Sängerbund 21 Jahre leitete.

Ein kleines Wehrmutströpfchen: Seit dem Jahre 2002 hat der Sängerbund nicht mehr am Wertungssingen und Wettbewerben teilgenommen, der Chorverband biete das auch nicht mehr an, war später von Walter Heilig zu hören. Da inspizierten die reichlich erschienenen Besucher bei Reichung von Getränken und Gebäck bereits genauestens die Ausstellung – und natürlich wurde dabei über die alten Zeiten gesprochen.