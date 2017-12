Rangendingen "Die Zeit war einfach eine andere"

Die Wirtin sorgte für die Bekochung der Gesellschaften

So hing die meiste Arbeit an ihrer Mutter, wie die Tochter erzählt. Denn’s Bärbele, wie die Wirtin gerufen wurde, stand auch in der Küche ihren Mann, wenn es galt, die Gesellschaften im Nebenzimmer zu bekochen. Und so war die Zeit nicht immer einfach im Löwen, beispielsweise, wenn der nahe Dorfbach und die Starzel Hochwasser führten. "Einmal haben wir die Gaißen aus dem Stall in die Wirtschaft hoch geholt", erinnert sich die Wirtstochter.

Es müsse um das Jahr 1955 herum gewesen sein, als der Löwen plötzlich bekannt geworden sei wie "ein bunter Hund", erzählt Lena Klaffschenkel.

Ihr Vater hatte eine Musikbox in der Schankstube aufgestellt. Der Löwen wurde über Nacht zum Treffpunkt junger Menschen. Von überall her seien vor allem junge Männer gekommen, "auch aus Hirrlingen", was natürlich auch öfters mal zu handfesten Streitereien geführt hätte, weil die Nebenbuhler nicht gerne gelitten wurden, lacht Lena Klaffschenkel. Trotzdem hätten nicht wenige der Gäste von auswärts im Löwen ihre große Liebe gefunden und seien dann auch in Rangendingen geblieben.

Als die Mutter 1974 starb, wurde die Wirtschaft ein paar Jahre verpachtet. Dann übernahmen Lena Klaffschenkel und ihr Mann Anton 1977 die Verantwortung. Er war Metzger und ebenfalls Wirtssohn, stammte aus dem Adler in Rangendingen. Der Löwen stand in seiner vollen Blüte.

Neben Hochzeiten und Familienfesten wurde vor allem Fasnet gefeiert

Die DLRG war Stammgast, Schachabende wurden im Löwen abgehalten, und die Gymnastikdamen kamen nach ihrer Turnstunde in den Löwen. Es wurden Hochzeiten gefeiert, Familienfeste aller Art und natürlich die fünfte Jahreszeit. "Damals war Fasnet noch Fasnet", erinnert sich die ehemalige Wirtin an rauschende Handwerkerbälle. "Hol Häs ra und Hüt", hätten die Männer gerufen und seien vom Stammtisch weg zum Maschgera oder zum Umzug gezogen. Überhaupt der Stammtisch: der sei damals "hoch" gewesen, vor allem am Montag, wenn es galt, das Wochenende und "den Fußball zu verkata".

"Damals war es richtig schee. Es war immer etwas los, die Leute geselliger, die Zeit einfach noch eine andere", erinnert sich die 75-Jährige. Und trotzdem fand sie ein rasches Ende. Als ihr Anton Klaffschenkel krank wurde, sah sich die Familie gezwungen, den Löwen aufzugeben. Weil sie dort keine Zukunft mehr für sich selber sah, wurde kaum noch etwas investiert. Die Wirtschaft wurde mehrmals verpachtet, doch der Erfolg blieb aus, und der Löwen fiel irgendwie aus der Zeit. Letztlich blieb nur noch der Verkauf an die Gemeinde. In dieser Woche wurde der Löwen nun abgerissen, um Platz für ein großes Bauprojekt zu machen.

Doch den eigentlichen Abschied vom Löwen hat Lena Klaffschenkel schon viel länger hinter sich. "Als wir die Wirtschaft aufgaben, war das für mich viel schwerer als jetzt", erzählt sie. "Meine Zeit als Wirtin, die misse ich bis heute sehr."