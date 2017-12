Rangendingen Die Kunst als ein ständiger Begleiter

Die leichten Klaviertöne bei der Vernissage am Samstag von Madita Zettel passten perfekt zu den filigranen Bleistift- und Rötelstrichen des Rangendinger Künstlers, der mit seinen Zeichnungen den Schlusspunkt der Reihe des Künstlerstammtischs im Rössle setzt. Vor knapp einem Jahr hatte Wolfgang Müller selbst mit der Begrüßung zur Gemeinschaftsaktion "Eine ART Jahresausstellung" den Reigen der monatlichen Ausstellungen der Malergruppe gesetzt. In seiner Begrüßung erinnerte Wolfgang Müller auch an die Eröffnung der Jahresausstellung des Stammtischs am Sonntag, 10. Dezember, im Gemeindehaus, die dort bis zum 6. Januar zu sehen sein wird.

Die Kunst sei für Wolfgang Müller, der mit 75 Jahren das älteste Mitglied des Künstlerstammtischs ist, schon in der Jugend ein ständiger Begleiter gewesen, erinnerte Hans-Werner Stahl vom Rottenburger Künstlerhof in seinen einführenden Worten. Doch erst 30 Jahre nach dem Abitur sei sie dann nach dem naturwissenschaftlichen Studium mit einer Ausstellung in Hechingen und der Gründung des Künstlerstammtisch wieder ins Leben des mittlerweile promovierten Doktors der Biologie getreten.

Faszination für die Schönheit der Schöpfung