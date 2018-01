Rangendingen Die Alemannen kommen

Die Schaffenskraft des Handwerkers limitiert auch den jährlichen Zuwachs der Gruppe: "Mehr als acht Masken kann er im Jahr nicht herstellen", erklärt Zähringer. Und bei 33 Mitgliedern sei sowieso Schluss. Größer wollen die ORAs, wie sie in Rangendingen schon genannt werden, nicht werden.

Derzeit gehören sieben Erwachsene und drei Kinder zu der neuen Gruppierung. Thorsten Zähringer ist der Vorsitzende, sein Stellvertreter heißt Michael Tillmann. Häswart ist Andrea Lauinger, Ivonne Zähringer ist Schriftführerin und Thomas Lauinger Kassierer des eingetragenen Vereins, der im April gegründet wurde.

Alle Mitglieder haben teilweise über 20 Jahre bei Vereinen und Zünften Fasneterfahrungen gesammelt. Doch auch, wenn es den Anschein haben könnte: es war nicht allein der Wunsch nach einem eigenen Verein, der die Alemannen antreibt.

Es war auch eine Sehnsucht nach einer "Fasnet im kleineren Rahmen", zu der auch wieder Menschen kommen möchten, die sich bei den großen Saalveranstaltungen nicht mehr richtig wohlfühlten, erklärt Zähringer. Irgendetwas zwischen Narrentreffen und Wirtshausfasnet, "praktisch eine Fasnet nicht für Zünfte, sondern für die Bevölkerung, bei der es auch ein anspruchsvolles Programm und die Möglichkeit zum Tanzen gibt" – das schwebt den Alemannen vor.

Saalfasnet, eine Zunft und eine weitere Hexengruppe sowie eine belebte Straßenfasent: "Alles ist in Rangendingen vorhanden", erklärt Zähringer. Ihre Vorstellung von einem zusätzlichen Angebot für die Rangendinger Fasnet möchte die Gruppe bei der Häspräsentation am Samstag, 20. Januar, im Gemeindehaus ausprobieren. Los geht es um 20 Uhr. Dazu haben sie "Hillus Herzdropfa" eingeladen. Als Entertainer wird Chris Metzger für den richtigen Musiksound für die Tanzfläche sorgen.

Auch kulinarisch wollen die ORAs neue Wege gehen. Es gibt schwäbische Maultaschen mit selbst gemachtem Kartoffelsalat, Schmalztöfple mit Holzofenbrot und Rote. "Und die Bar ist erst nach dem Programm und unserer Häspräsentation geöffnet", verrät der Alemannen-Chef. Die Karten kosten vier Euro, sind aber gleichzeitig ein Wert- oder Verzehrbon.

Zeigen wird die Gruppe bei der Häspräsentation auch ihr "Alemannenglühen". So nennen sie ihr "schaurig-schönes Fasnet-Theater" mit aufwendiger Lichtanlage. Das Glühen zeigen sie außerdem beim Fasnetball des Altenwerks am 7. Februar und beim Brauchtumsabend am 10. Februar in Wurmlingen. Ihren ersten öffentlichen Auftritt in Rangendingen haben die ORAs am Fasnetdienstag beim Umzug der Rangendinger Gruppen und Vereine.