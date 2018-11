Rangendingen Diagnose Leukämie: Angi tanzt sich zurück ins Leben

Dieses Video von einer Zumba-Stunde hat die Rangendingerin, die vor Monaten an Leukämie erkrankte, auf ihrem Instagram-Account "angis_kampf" geteilt. "Was für ein unglaubliches Gefühl, endlich wieder auf der Bühne zu stehen", schreibt die Sportskanone dazu. Seit März lässt die Zumba-Übungsleiterin in dem sozialen Netzwerk mittlerweile fast 8000 Abonnenten an ihrem Kampf mit der Krankheit teilhaben.

Noch immer hat die zweifache Mutter kurzes Haar. Ansonsten sind ihr die vielen schlimmen Tage mit Chemotherapie, Krankenhausaufenthalten, mit Hoffen und Bangen, kaum mehr anzusehen. Wer Angis Posts abonniert hat, konnte verfolgen, wie es Angi nach der Stammzellen-Transplantation langsam besser ging. Auf den jüngsten Bildern strahlt Angi nun die pure Lebensfreude aus.

Kollegen der Online-Redaktion durften Angi vor ein paar Wochen besuchen. Mehr dazu im Video: