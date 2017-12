Rangendingen Der Neue ist ein alter Bekannter

Rangendingen-Höfendorf. In der Sitzung am Donnerstagabend blickte Ortsvorsteher Gerd Beiter noch einmal auf bedeutende Projekte zurück, die in dessen Amtszeit fielen und für deren Umsetzung er sich stark gemacht hatte. Als Beispiele nannte Beiter unter anderem die Fertigstellung des Mehrgenerationenhauses, die Realisierung der Breitbandversorgung sowie die Asphaltierung des Parkplatzes beim Friedhof.

Gleich ein wichtiges Thema

Für Walter Müller rückt nun Wolfgang Kleer nach, der ebenfalls Erfahrung in der Kommunalpolitik mitbringt. Er gehörte dem Höfendorfer Gremium schon einmal fünf Jahre lang an. Nach seiner Verpflichtung durfte Kleer am Ratstisch Platz nehmen und war sogleich in ein wichtiges Thema involviert, das den Ortschaftsrat schon lange beschäftigt: der Brunnenplatz in der Rangendinger Straße.