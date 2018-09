Rangendingen Der Beginn einer schönen Zeit

Rangendingen. Die Schüler der zweiten Klassen sangen weiter: "Die erste Klasse, das seit nun ihr." Gemeint waren damit die 24 Buben und 27 Mädchen, die bei ihrer Einschulungsfeier in der Festhalle in der ersten Reihe saßen und außer ihren neuen Schulkameraden auch Rektorin Andrea Jetter und die Klassenlehrer Christine Harrer und David Hofer kennenlernten.

Feier vorverlegt

"Vor euch liegt eine schöne Zeit", machte die Rektorin den Erstklässlern Mut für ihren ersten Schultag, der in diesem Jahr gleich am ersten Tag nach den Sommerferien losging. Dass in Rangendingen die Einschulungsfeier in diesem Jahr erstmals von Freitag auf Montag vorverlegt worden war, begründete die Rektorin mit den Schwierigkeiten der Eltern, in der Woche nach den Ferien Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder zu finden.