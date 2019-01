Rangendingen Das Symbol für die Straßenfasnet steht

Rangendingen. Der 14 Meter hohe Baum ist das Symbol dafür, dass die Fasnet endgültig Einzug gehalten hat. Die Mönchis riefen, und viele Rangendinger Narren kamen – trotz des nasskalten Januarwetters.

Für die Mönchsgrabenhexen wird es mit dem 15. Geburtstag, den sie am kommenden Wochenende mit einem Fasnetball am Freitag, 18. Januar, und mit dem Jubiläumsumzug am Sonntag, 20. Januar, feiern möchten, sicher eine besondere und arbeitsreiche Saison werden.

Doch zuvor wurde beim ersten Akt der Rangendinger Straßenfasnet kräftig angestoßen. Im Takt der neuen Stücke der Hauburgband stießen die Männer der Hexengruppe den 14 Meter langen Birkenstamm mit seinen gekreuzten Besen in die Höhe. Noch schnell gekonnt in die richtige Richtung gedreht und korrekt in die Senkrechte gestellt: Dann gab es donnernde Fasnetsrufe – und zwar wie es sich gehört. Mit "Mönchsgraben – Hexen", "Jägi – Jägo" und "Ale – mannen" ließ Hexenchef André Schneider die drei hiesigen Fasnetvereine kräftig hochleben – schließlich waren neben vielen Zuschauern auch alle drei Gruppen mit ihren Abordnungen gekommen.