Rangendingen Das Schießen für alle wird zum Erfolg

Es sei "echt klasse", dass ein Dutzend Mannschaften am diesjährigen Pokalschießen teilgenommen hätten, freute sich Schießleiter Frank Beilard bei der Siegerehrung in der gut besuchten Schießhalle. Man sei bewusst weggekommen vom vereinsbezogenen Turnier hin zu einem weiter geöffneten Schießwettbewerb, bei dem nun auch Mannschaften "kreuz und quer" durch die Höfendorfer Bevölkerung teilnehmen könnten, so Beilard.

Und nicht allein das Pokalschießen, auch das Schießen auf die Ehrenscheibe und das Glücksschießen profitierten von dieser Änderung profitiert. 55 Schützen nahmen teil. Auch das Schießen auf die Ehrenscheibe hatte am Sonntag etwas von einem "Glücksschießen", stand doch bis kurz davor die Durchführung des Wettkampfs auf der Kippe. Der Schießleiter konnte die bestellte Trophäe nicht mehr finden und so musste rasch ein weniger imposantes Stück gebastelt werden.

Geschossen werden konnte trotzdem. Dass dann als Ehrenpreisstifter Ortsvorsteher Gerd Beiter sich die Trophäe selbst erschoss, lag dann allerdings weniger am Glück, als vielmehr am Können des ehemaligen Oberschützenmeisters.