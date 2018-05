Rangendingen Bürgermeister hat noch "Bauchweh"

Rangendingen. "Wenn die Milliarden fließen, ist dies machbar", stellte Bürgermeister Johann Widmaier in der Gemeinderatssitzung am Montag fest. Die Vorstellung der Planungen zum Breitbandausbau in Rangendingen durch das Landratsamt standen im Gremium auf dem Programm. Doch ein wenig Bauchweh habe er trotzdem, ließ Widmaier durchblicken. Dass er dabei aber nicht die Arbeit der Geschäftsstelle Breitband im Landratsamt meine, hob er besonders hervor. Den Mitarbeitern um Andrea Gobbo, die die Planungen im Gemeinderat vorstellte, vergab er durchweg gute Noten.

Das Thema Breitbandausbau ist äußerst komplex, wobei sich der Gesamtmaßnahmenkatalog auf drei Schwerpunkte reduzieren lässt. Mit dem Bau der Backbone-Haupttrasse werden die Kommunen untereinander verbunden und dabei wird das Signal über das Glasfasernetz bis an die Gemeindegrenzen gelegt. In Rangendingen wurde dies in Richtung Haigerloch im Zuge einer Baumaßnahme der EnBW gleich miterledigt, wobei viel Geld gespart werden konnte. In einem zweiten Schritt werden innerörtlich die Verteilerpunkte, so genannte PoPs, angesteuert. Der dritte Schritt ist die Anbindung der Nachbarkreise. Die innerörtliche Verlegung der Kabel und der Bau der PoPs fallen in die Zuständigkeit der Gemeinden. Damit soll noch 2018 begonnen werden können, insbesondere auch mit den Anschlüssen für das Neubaugebiet Au, weswegen der Gemeinderat die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen musste.

2019 folgt der restliche Ausbau der Haigerlocher Straße, 2020 dann der Ausbau der Daimlerstraße. In diesem ersten Zug sollen sowohl die Gewerbegebiete als auch die Schule versorgt werden. Vorteilhaft ist, dass Rangendingen in Teilen – hauptsächlich im Ortskern – relativ gut versorgt sei, wie Andrea Gobbo vom Landratsamt berichtete. Vorrangig würden solche Gebiete ausgebaut, die eine Bandbreite kleiner als 30 Mbit aufwiesen. Dies ist, laut einem Plan, in Rangendingen überwiegend südlich der Kirche und im Gewerbegebiet Hitzenried der Fall.