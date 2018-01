Rangendingen Brand: Wohnhaus geht in Flammen auf

Rangendingen - In Rangendingen ist in der Silvesternacht gegen 22.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehren Rangendingen mit ihren Abteilungen Höfendorf und Bietenhausen sowie die Drehleiter der Feuerwehr Hechingen kämpften die ganze Nacht mit dem immer wieder auflodernden Feuer und war auch noch am Silvestermorgen an der Brandstelle im Einsatz. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte und das DRK im Einsatz.