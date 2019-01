Rangendingen Blitzer soll die Anwohner der Haigerlocher Straße schützen

Die Entscheidung fiel für ein System mit einer Säule, die per Lasertechnik wahlweise entweder die ortseinwärts oder die ortsauswärts fahrenden Autos beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 blitzen kann. Ihre abschreckende Wirkung erziele die Säule aber immer in beide Richtungen, da die Autofahrer schließlich nicht wüssten, in welche Richtung gemessen werde. Auch ein schnelles Abbremsen vor der Säule schütze bei diesem Gerät nicht vor einem Knöllchen, da dessen Messradius rund 80 Meter weit reiche, so Widmaier.

Aufgestellt wird die Messsäule im Bereich der Bushaltestelle am Winterrain, denn genau dort "wolle man die größtmögliche Sicherheit", so der Bürgermeister weiter. Gefragt, gab Gemeinderat und Polizeibeamter Reinhold Dieringer zu Protokoll, dass eine Blitzeranlage den Verkehr sicher beruhigen und herunterbremsen werde. "Aber reich werden wir damit nicht." Drei Euro pro Strafzettel erhält die Gemeinde als Kostenersatz von der Stadt Hechingen, auf deren Kassenkonto das Bußgeld überwiesen wird. Denn, so der Bürgermeister: "Wir sind nicht Straßenverkehrsbehörde" – dies sei bereits zur Genüge diskutiert worden.

Und somit gehöre das Geld in den Hechinger Stadtsäckel, schließlich hätten diese ja auch den entsprechenden Verwaltungsaufwand. Auf Vorschlag mehrerer Räte wird er aber mit der Stadtverwaltung über einen etwas höheren Kostenersatz verhandeln. Mit Staunen wurde aufgenommen, dass die Kamera auch mobil einsatzbar ist, was bedeutet, dass sie auch mal in der Grosselfinger Straße oder der Lehmgrubenstraße zum Einsatz kommen könnte.