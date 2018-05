Rangendingen Beste Sicht auf die Burg Hohenzollern

Vor vier Jahren, als die Touren aufgelegt worden waren, hatte er die Routen ausgesucht und die Vorarbeiten geleistet. Dazu gehörte auch, dass er sich die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken ansah und einige Punkte zu ihnen zusammentrug.

Die Weiler-Berg-Tour startet am Stausee. Die Wanderer zogen in mäßiger Steigung hinauf auf den Weiler Berg, wo früher Sandsteine und Sand für den Häuserbau in Rangendingen abgebaut wurde. "Nicht im großen Stil", so Wiest, doch sind die Reste dieses einstigen Bergbaus noch an mehreren Stellen zu erkennen – besonders am flächenhaften Naturdenkmal des ehemaligen Sandsteinbruchs.

Der Stein für das Flurkreuz an der Landstraße nach Grosselfingen sei dort noch abgebaut worden, erzählte Wiest. 1936 war es von Steinmetzmeister Josef Wannenmacher geschaffen. Der nächste Halt war an der Großholz-Hütte in Weilheim, von wo aus die Wanderer beim Verschnaufen nach dem Anstieg die tolle Sicht auf den Hohenzollern und den Albtrauf genossen.

Im weiteren Verlauf passierten sie ein markantes Feldkreuz in Weilheim, stiegen hinab zum Stauffenburger Hof und dann wieder hinauf zum Schloss Lindich. In einer Schleife ging der Weg am Hechinger Ruheforst vorbei und von dort wieder hinauf auf den Weiler Berg, vorbei am Stauffenburg-Denkmal und dann zurück zum Ausgangspunkt am Stausee.