Rangendingen Bergweihnacht: Ins Starzeltal klingen Lieder

Rangendingen - Wenn das "Gegrüßet seist du, Maria" und "In dunkeler Nacht" von der Rangendinger Hochburg klingen, ist Bergweihnacht bei den Wägele-Musikanten. Aufmerksame Zuhörer konnten es am späten Freitagnachmittag mit Einbruch der Dämmerung vernehmen: In kleiner Besetzung spielten die vier Musiker Weihnachtslieder hinunter ins Starzeltal und Richtung Rangendingen.