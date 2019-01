Rangendingen Bedarf an Wohnraum ist vorhanden

R angendingen. Grundsätzlich gilt: Der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum bis 2035 ist in Rangendingen aufgrund der starken Bevölkerungsentwicklung durchaus vorhanden, stellte Bürgermeister Johann Widmaier fest. Emanuel Brehm vom Büro Gfrörer konnte diese Aussage mit hart errechneten Zahlen unterstreichen: Um 550 Personen dürfte sich die Bevölkerungszahl der Starzelgemeinde bis dahin erhöhen, was einem Bedarf an neuem Bauland von 13 Hektar entspräche. Die Flächen dafür sehen die Planer im Anschluss an die Baugebiete "Gasse" und "Brand", sowohl in südlicher wie auch in westlicher Richtung. Was nach Einschätzung des Bürgermeisters eine Ausdehnung bedeute, die "keine kritischen Bereiche verletzten würde".

Anders sieht es dagegen bei den Gewerbeflächen aus. Da stehen noch zwei kleinere unproblematische Teilflächen zur Verfügung. Doch mit ihnen würde man bei einem prognostizierten Bedarf von 8,4 Hektar "kaum zu Rande kommen", wie Raumplaner Axel Philipp bemerkte. Nur ein "großer Schritt über die Starzel" könnte dann noch Abhilfe schaffen, um auch gewerblich entwicklungsfähig zu bleiben, so seine Aussage. Sprich: Bis 2035 könnten auf den Wiesen im "Bruckhau" Gewerbebetriebe aus dem Boden schießen.

Nicht nur Bürgermeister Johann Widmaier hat bei diesem Gedanken wohl ein mulmiges Gefühl, stellte er doch fest, dass die dortigen Flächen auf der Restriktionskarte schließlich "Rot" eingezeichnet und damit eigentlich von einer Bebauung ausgeschlossen seien. Genauso, wie eine Bebauung laut Plan auch Konfliktpotenzial mit dem Landschaftsraum und -bild hätte.