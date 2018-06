Rangendingen Ausstellung und Pontifikalamt würdigen Außergewöhnliches

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird allerdings nicht im Heimatmuseum, sondern in der eigentlichen Wirkungsstätte des Kirchenchores, in der Rangendinger St. Gallus-Kirche, sein. Dort wird am Sonntag, 24. Juni, ein feierliches Pontifikalamt gefeiert werden, zu dem Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg erwartet wird. Für das Geburtsständchen sorgt der Kirchenchor selbst.

Für die Aufführung der "Missa Brevis in F-D" von Joseph Haydn wurde extra ein Projektchor gebildet, der bereits seit mehreren Wochen intensiv probt. Der Chor wird unterstützt von Solisten der Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg sowie dem Kammerorchester Hechingen. An der Orgel spielt Mathias Haid, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Dirigentin Rosemarie Schoder. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Stehempfang im Gemeindehaus vorgesehen, bei dem auch Erzbischof Stephan Burger anwesend sein wird.