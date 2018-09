Rangendingen Auf Anhieb Baden-Württembergischer Meister

Mit diesem raschen Erfolg hat der 51-Jährige selbst nicht gerechnet: "An diesem Tag hat einfach alles gut geklappt", stellt er bescheiden fest. Und zeigt mit diesem Satz, dass Können allein für einen schönen Erfolg nicht immer ausreicht. Denn auch das kleine Quäntchen Glück gehörte wohl mit dazu, als er vor einigen Wochen in Stetten am Heuchelberg Meister im einspännigen Holzrücken wurde. Wohlgemerkt: in der Leistungsklasse der Einsteiger, denn Mitterdorfer betreibt diesen außergewöhnlichen Wettkampf erst seit Anfang des Jahres.

Dieser tolle Erfolg für den Rangendinger und sein siebenjähriges Süddeutsches Kaltblut Sam ist allerdings umso erstaunlicher, weil die beiden das Holzrücken erst vor rund eineinhalb Jahren lernten. Seit Juli ist Mitterdorfer nun selbstständig und bietet mit seinem Pferd Holzrücke-Arbeiten in Lohnarbeit an. Das Holzrücken mit Pferden füllt eine Nische und komme immer dort zum Einsatz, wo es für die großen Maschinen schwierig bis unmöglich werde, ihre Arbeiten zu erledigen, erklärt Mitterdorfer. Auch für kleinere Aufträge sei der Einsatz von Mensch und Tier bestens geeignet.

Am Wochenende begleitet der Rangendinger seinen Lehrmeister und Holzrücke-Partner Ronni Fleischer aus Bad Wildbad und einem weiteren Kollegen zur Deutschen Meisterschaft nach Sachsen-Anhalt. Allerdings haben Mitterdorfer und Sam dort keinen eigenen Einsatz. Auch am vergangenen Sonntag hat das Rangendinger Team zusammen mit dem Profi-Holzrücker aus dem Schwarzwald trainiert und so ist es selbstverständlich, dass sie den Kollegen bei einem so großen Ereignis begleiten und so gut es geht unterstützen.