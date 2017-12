Rangendingen Auch im kleinsten Ort kann Großes entstehen

Die Aussteller hatten ihre Zelte in Eigenregie aufgebaut und geschmückt. Und auch der Christbaum und die Lichterkette standen und hingen rasch an ihrem Platz. Bei der Begrüßung stellte sie dann glücklich fest: Ohne die vielen engagierten Hobbybastler, die sich für den Markt begeisterten, wäre eine solch schöne Veranstaltung in einem so kleinen Ort niemals möglich.