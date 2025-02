Rangendingen am Sonntag: So laufen Tiermaskenumzug und Bundestagswahl nebeneinander ab

1 Auch den Strohbär wird es beim Tiermaskenumzug am Sonntag zu sehen geben –­ die Rangendinger Figur feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Foto: Roland Beiter

Am Sonntag, 23. Februar, wird in Rangendingen nicht nur die Bundestagswahl abgehalten – auch der Tiermaskenumzug der Narrenzunft wird fast wie geplant stattfinden. Ein Überblick über den Ablauf und was es zu beachten gilt.









Das Narretei und ein so ernstes Thema wie ein Urnengang in politisch turbulenten Zeiten aufeinanderprallen, passiert nicht alle Tage. Doch was tun, wenn die frühzeitig ausgerufenen Neuwahlen dafür sorgen, dass das Land am selben Tag über die nächste Bundesregierung abstimmt, an dem eine vierstellige Zahl Narren einen Tiermaskenumzug mitten in der Gemeinde abhalten wollen? Einige Zeit war sogar unklar, ob die Zunft ihren Umzug – bei dem immerhin auch der Strohbär seinen 25. Geburtstag feiert – überhaupt stattfinden kann.