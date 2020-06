Rangendingen Alpaka-Zwillinge zur Welt gekommen

Doppelgeburten haben normalerweise schlechte Überlebenschancen

Dass Alpaka-Zwillinge die Geburt und vor allem die ersten Tage überstehen, sei äußerst selten, erzählt Andrea Rohrer. "Überlebensfähige Zwillingsgeburten kann man weltweit an einer Hand abzählen", sagt sie. Wobei sie sich auf die Zuchtbetriebe in Ländern wie den USA, Kanada, Schweden, Australien, der Schweiz oder auch im restlichen Europa bezieht. In den großen Herden ihrer natürlichen Heimat, den Anden in Südamerika, hätten solche Doppelgeburten eine noch viel kleinere Überlebenschance, erzählt sie.