Rangendingen Adventsbasar und Singen kommen an

"Wir werden in dieser Woche noch eine Sonderschicht einlegen und die Nachbestell-Wünsche erfüllen", sagte Stehle. Der Erfolg des Adventsbasars war also garantiert, doch nicht mehr wegzudenken ist mittlerweile auch der Singnachmittag im Gallushaus, der sich an den Verkauf anschließt. "Singen ist halt immer schee", freute sich beispielsweise Käthe Beiter, als sie sich nach ihrem Einkauf beim Basar einen Sitzplatz für das gemeinsame Singen der Volks-, Heimat- und Adventslieder sicherte.

Die Gäste lieben das Singen und manche bedauerten, dass diese einst so große Tradition heute kaum noch gepflegt werde. "Wenn unsere Generation mal nicht mehr ist, dann macht das kaum noch jemand", meinten ein paar Damen etwas traurig.

Doch zumindest für den Sonntag galt dies auf keinen Fall. In bewährter Weise hatte der mittlerweile 82-jährige Andreas Schilling seine Gitarre mit ins Gallushaus gebracht und stimmte auf Zuruf der Besucher die Lieder aus dem Liederbüchlein an. Er hatte vor einigen Jahren diese Aufgabe von seinem Bruder Karl übernommen – und dass dieses Mal mit Sabine Reinecke die Tochter von Andreas Schilling samt ihrer Gitarre mit am Tisch saß, zeigt, dass die musikalische Begleitung des Singnachmittags auch weiter fest in Schilling-Hand bleiben könnte.

Dass die gesellige Tradition des gemeinsamen Gesangs möglichst noch lange Bestand haben soll, war den Sängerinnen und Sängern deutlich anzumerken. Dieser Nachmittag gehört für viele zu einem der schönsten, den der Jahreslauf in Rangendingen zu bieten hat.