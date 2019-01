Rangendingen 5000 Hästräger beim großen Umzug

Drei gewaltige Donnerschläge eröffneten pünktlich um ein Uhr das große Schellen und Rätschen der gut 5000 Hästräger aus beinahe dem gesamte Südwesten. Vorneweg zogen die Gastgeber der Butzenzunft, angeführt vom Büttel und dem trommelnden Fanfarenzug, dahinter der Butz und die Butzzuttel sowie die Schlosshexen.

Ihnen folgte alles, was in der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet Rang und Namen hat. Zünfte, viele halbe Ewigkeiten alt und gleichzeitig Sinnbild und Geschichte des traditionellen schwäbisch-alemannischen Narrentreibens. Es war ein gleichsam bunter und wie schaurig-schöner, aber immer zu Späßen aufgelegter Narrenhaufen, der gut drei Stunden in den Straßen Hirrlingens sein Unwesen trieb.

Gäste aus Hechingen und Haigerloch