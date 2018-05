Rangendingen 40 Jahre Petri Heil in Rangendingen

Rangendingen. Der Vorsitzende Martin Wannenmacher erinnerte in der Hauptversammlung an dieses Jubiläum. Er erwähnte aber auch, dass bereits zwei Jahre zuvor am 22. Mai die Fischereigemeinschaft gegründet wurde, und dass am 23. Februar 1978 die Gründungsversammlung stattfand. Der kommissarische Vorsitzende der Gemeinschaft, Andreas Heck, war damals aber bereits verstorben, Schriftführer Valentin Beiter wurde deshalb zum Gründungs-Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter wurde Axel Haber, Schriftführer Siegfried Randak und Kassier Florian Schmid. Gewässerwart war Josef Edele und die beiden bisherigen Privatpächter Johann Blickle sowie Adolf Binanzer Beisitzer.

Die weiteren Gründungsmitglieder hießen August Schetter, Sebastian Kalbacher, Eugen Mesam, Anton Schmid, Heinz Kern, Anton Haug, Johann Hermann, und Gallus Dieringer. Eugen Mesam wurde im selben Jahr beim Königsfischen der erste Fischerkönig des jungen Vereins.

Auch jährliche Bachputzede sorgt für gute Wasserqualität