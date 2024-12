1 Ein stark alkoholisierter 22-Jähriger randalierte am Freitagabend in einem Supermarkt. (Symbolbild) Foto: Brian Jackson - Fotolia

In der Gewahrsamszelle fällt auch auch noch die Sprechanlage der Gewalt des stark Alkoholisierten.









Link kopiert



Am Freitagabend hat die Polizei einen randalierenden, stark alkoholisierten Mann in einem Supermarkt in der Teckstraße in Gewahrsam genommen.