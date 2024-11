Randale in Donaueschingen

1 Die Polizei hat einen aggressiven Mann in Donaueschingen mit aufs Revier genommen. (Symbolfoto) Foto: Benny 1887 – stock.adobe.com

Ein aggressiver 39-jähriger hat am Mittwoch mehrfach am Donaueschinger Bahnhof randaliert und Passanten belästigt. Die Polizei nahm den Mann schließlich mit aufs Revier.









Ein Mann hat die Nacht auf Donnerstag in einer Gewahrsamszelle der Polizei in Donaueschingen verbracht, nachdem er zuvor am Bahnhof Ärger gemacht und einen Platzverweis ignoriert hatte.