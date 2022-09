1 So hat im Juni die Flamme der international erfolgreichsten deutschen Band Band in Stuttgart gelodert. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In Deutschland stehen im nächsten Jahr vier Konzerte in München und Berlin auf dem Reiseplan der Band Rammstein. Hier alles was man wissen muss, um teilzuhaben.















Link kopiert

Kaum haben sich die Schwaden der pyrotechnischen Extremmusiker über den Stadien verzogen, ziehen schon neue verheißungsvolle Wolken auf. Die Band Rammstein wird auch 2023 bei insgesamt vier Konzerten in Deutschland ihre dunklen Lichtspiele zelebrieren: am 7. und 8. Juni im Münchner Olympiastadion, am 15. und 16. Juli in dem von Berlin. Wer dabei sein möchte, muss sich sputen. Der Vorverkauf für die Rammstein-Tour 2023 startet bereits am kommenden Donnerstag, 8. September, um 10 Uhr auf eventim.de.

Wegen des erwarteten Ansturms empfiehlt der Veranstalter, sich schon kurz vorher bereit zu halten. Pro Person kann man in Deutschland maximal sechs Karten pro Konzert kaufen. Die Karten sind nicht übertragbar. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs LIFAD haben die Möglichkeit, bereits ab Dienstag, 6. September, 10 Uhr, Tickets zu erwerben. Pro LIFAD-Mitglied können maximal zwei Tickets pro Show im Fanclub-Vorverkauf erworben werden.

Zwanzig Auftritte in Europa

Sollte es für die beiden deutschen Schauplätze nicht reichen, hat die Band nun auch die genauen Daten aller der insgesamt 20 Konzerte ihrer Europa-Tour 2023 bekannt gegeben: