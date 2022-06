8 Am Freitag und Samstag spielte Rammstein in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Auch am Samstag heizt Rammstein seinen Fans auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart ein – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Anhänger vor Ort und in der Ferne sind begeistert. Sie halten das Spektakel in Bildern fest.















Feuerwerk explodiert, Flammen schießen in die Luft, schwarzer Rauch liegt über dem Volksfestgelände: Nach dem ersten Auftritt am Freitag hat Rammstein mit Frontmann Till Lindemann auch am Samstagabend Zehntausende Fans in seinen Mann gezogen.

Auch am Samstagabend hielten die Menschen, die auf den Stuttgarter Wasen gekommen waren, ihr Smartphone in die Luft um die spektakuläre Show für sich und die Social-Media-Welt festzuhalten. Wir haben einige Aufnahmen zusammengestellt.

„Gigantisch“, schreibt eine Konzert-Besucherin auf Twitter und postet ein Video der außergewöhnlichen Pyro-Metal-Show.

Die Reaktionen anderer Fans fallen allesamt ähnlich aus: Sie seien sprachlos, sie bedanken sich, ihre Erwartungen seien übertroffen worden.

Wer nicht auf dem Wasengelände sein konnte, war auch an Tag zwei trotzdem dabei. Die einen mehr ...

... die anderen weniger.

Wieder andere schauten sich die Show vom Balkon aus an.

Nach zwei Jahren Pandemiepause waren, wie schon am Freitag, 50 000 Besucher auf dem Wasengelände. Aufnahmen zeigen das beeindruckende Menschenmeer:

Wer jetzt auch Lust auf Rammstein hat, muss sich auf einen weiteren Weg einstellen. Denn: Die Konzerte in Deutschland sind allesamt ausverkauft. Fans, die die Band noch in diesem Jahr sehen wollen, müssen ins Ausland – oder aber Feuershow und Co. aus der Ferne verfolgen, ähnlich wie rund um den Cannstatter Wasen am Freitag und Samstagabend.