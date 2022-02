5 Endlich findet das "Rammeln" wieder statt. Foto: Reimer

Offiziell war das Rammeln abgesagt, trotzdem kamen einige Zuschauer und Schantle in der Oberstadt.















Oberndorf - "Wo bleiben denn die Schantle?", fragte ein Kind ungeduldig am Montagmittag in der Oberndorfer Hauptstraße. Groß und Klein konnten ihre Ankunft schon kaum erwarten. Und in der Tat dauerte es nicht mehr lange, bis die warzigen Gesellen sich humpelnd und mit vollen Körben den Weg durch die Oberstadt bahnten. Das traditionelle "Rammeln" ging wieder los. "O jerom, o jerom, dia Fasnet hot a Loch" war bald darauf an jeder Straßenecke lautstark zu hören. Die Schantle gaben den Ton vor, die Narrensprüche saßen sicher. Doch Wurstangel und Orangenfangen stellte so manchen Oberndorfer wieder vor große Herausforderungen. Gegen 15 Uhr fanden sich Schantle, Kinder und Kindgebliebene dann schließlich auf dem Schuhmarktplatz ein, wo das närrische Treiben langsam ausklang.