Ramadan in Nagold: Politikerinnen feiern Iftar mit deutsch-türkischer Familie

Saskia Esken und Daniela Steinrode waren zum Fastenbrechen bei einer deutsch-türkischen Familie in Nagold zu Gast. Den Impuls gab die Initiative „Ramadan im Ländle“.
Dem Impuls der Initiative „Ramadan im Ländle“ folgte die deutsch-türkische Familie Topalak aus Nagold und lud die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und die SPD-Kreisvorsitzende und Landtagskandidatin Daniela Steinrode ein, um gemeinsam mit ihnen und vielen Angehörigen und Freunden das traditionelle Fastenbrechen Iftar zu feiern.