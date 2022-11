2 Countdown vor dem Start im Nebelfeld bei Kippenheim: Die Sicht bei den rasanten Taxifahrten war schlecht – das machte sie jedoch umso aufregender. Foto: Köhler

Dröhnende Motoren, rasante Fahrten und ein Weltmeister: Bei der Saisonabschlussfeier des Kippenheimer Rallye-Fahrers Oliver Bliss sind Hunderte Motorsport-Fans auf ihre Kosten gekommen. Die Höhepunkte waren "Taxi-Fahrten" über Feldwege.















Kippenheim - Die Geruchs- und Geräuschkulisse in der Kippenheimer Alemannenstraße machte schnell klar: Die Veranstaltung ist wohl nichts für Umweltaktivisten, wohl aber etwas für echte Motorsportfans. Auspuffgase trübten den aufgrund des Nebels ohnehin schon dunstigen Blick und als ein orangener Porsche seinen Motor aufheulen ließ, hielt sich so mancher Gast die Ohren zu.

Der Kippenheimer Rennfahrer Oliver Bliss wollte zum Saisonausklang noch einmal Vollgas geben und das tat er – gemeinsam mit 20 anderen Rennfahrern, die 100 Gäste auf eine "Taxi-Fahrt" der besonderen Art mitnahmen.

Es war jedoch nicht nur Oliver Bliss, der an diesem Abend im Mittelpunkt stand, sondern auch sein Star-Gast, Walter Röhrl. Zwei Runden mit dem früheren Rallye-Weltmeister wurden zuvor im Internet versteigert – zwei weitere Runden vor Ort.

Den Zuschlag für die erste Fahrt bekam ein Bieter für 500 Euro. Die Erlöse aus der Versteigerung und aus dem Ticket-Verkauf für die Fahrten spenden Oliver Bliss und sein Team an den Kinderhospizdienst Offenburg/Ortenau.

Bevor es mit den Kutschierfahrten losgehen konnte, gab es eine kleine Planänderung. Ein Teil der Strecke, der über Gras führte, war durch die Feuchtigkeit der vergangenen Tage unpassierbar für manche der Autos geworden.

"Die Fahrer hätten sonst auf der Wiese so wenig Grip und Haftung gehabt, dass sie auch gleich auf der Straßburger Eisbahn hätten unterwegs sein können", erklärte der Moderator, fügte aber an: "Bei einem echten Rennen hätten sie trotzdem ganz normal fahren müssen." Aufgrund der Bedingung plante Bliss also kurzfristig um und instruierte alle Fahrer über die neue Wegführung – nun ausschließlich über Asphaltwege.

Viel Erfahrung nötig bei schlechten Bedingungen

50 Gäste hatten sich im Vorfeld eine Fahrt mit den erfahrenen Rennfahrern gesichert, weitere 50 Tickets gab es am Samstagabend zu ergattern. Als "Taxifahrer" am Start war etwa auch Georg Berlandy, der unter anderem den zweiten Platz der diesjährigen "DRM Gentlemen Trophy" geholt hat, bei der Oliver Bliss Dritter wurde.

Normalerweise fährt er eine Rennstrecke einmal tagsüber ab und notiert sich ihren Aufbau, erklärte er. Die Aufgabe des Co-Piloten ist es dann, diese Notizen vorzulesen beziehungsweise ihn durch die Strecke zu leiten. Trotzdem: In der Dunkelheit und bei solchem Nebel wie am Samstagabend, brauche es viel Erfahrung, die notierten Entfernungen richtig abzuschätzen. Dazu komme noch die hohe Geschwindigkeit, denn "ich will ja gewinnen", so Berlandy.

Die Aussicht auf eine solch spannende Fahrt ließen sich die LZ-Redakteure nicht entgehen. Die Aufregung war durchaus groß, doch zunächst ging es erst einmal in den normalen Straßenverkehr. Alle Fahrzeuge haben auch eine Straßenzulassung und so mussten sich Berlandy und Co. auf dem Weg Richtung Kippenheimweiler erst einmal wie jeder andere auch an die Verkehrsregeln halten, bis sie am Start der Strecke ankamen. Dort hatten sich einige Zuschauer eingefunden, um die Beschleunigung der Rennwagen mitzuerleben. Ein Helfer zählte herunter: drei, zwei, eins und los!

Fahrt verläuft beinahe im Blindflug

Die Beschleunigung drückte einen sofort zurück in den Sitz. Aus der Windschutzscheibe heraus sah man fast nichts – so dunkel und neblig war es. Orientierung für die Fahrer boten Lichtsäulen an den Kurven, vor denen es zunächst "voll in die Eisen" ging, bevor sie immer noch rasant genommen wurden und die Fahrer wieder Gas gaben. Bis zu 130 Kilometer pro Stunde zeigte der Tacho auf der Ziellinie des Kurses an.

Beinahe im Blindflug ging es zwei Mal für jeden Fahrgast mit Autobahn-Geschwindigkeit über Kippenheimer Feldwege – ein Erlebnis, das die Herzen der Motorsportfans mit Benzin im Blut höher schlagen ließ. Nur selbst fahren wäre wohl schöner gewesen. Aber da vertraute man doch lieber auf das Können der Rennfahrer, die die Fahrgäste sicher zurück nach Kippenheim brachten. Dort gab es unter anderem Glühwein und Burger als Stärkung.

Walter Röhrl, der am Samstag als Stargast nach Kippenheim kam, ist der einzige deutsche Rallye-Weltmeister. Dies gelang ihm mit seinem Beifahrer Christian Geistdörfer gleich zwei Mal – 1980 in einem Fiat und 1982 in einem Opel. Im Jahr 1992 beendete Röhrl seine Laufbahn als Profi-Rennfahrer. Am Samstag bewies er im Alter von 75 Jahren, dass er das Rallye-Fahren keineswegs verlernt hat.