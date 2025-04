Am Ende lässt sich die Schatzkiste öffnen

1 Die Baiersbronn Touristik lädt zu einer Osterrallye für Familien ein. Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter

Eine Osterrallye für Familien führt durch das Reichenbachtal.









Die Temperaturen steigen, der Frühling ist da. Zeit, nach draußen zu gehen und das Frühlingswetter zu genießen. Damit dabei nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen auf ihre Kosten kommen, bietet die Baiersbronn Touristik in den Osterferien eine Osterrallye durch das Reichenbachtal an. Spaß für die ganze Familie garantiert, verspricht die Baiersbronn Touristik in der Ankündigung.