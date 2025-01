Raketenschuss in der Silvesternacht in Berlin: Arabischer Influencer am Flughafen festgenommen

Raketenschuss in der Silvesternacht in Berlin

1 Der Influencer wurde festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Ein Influencer schießt an Silvester eine Rakete in ein Wohnhaus in Berlin-Neukölln. Die Empörung ist groß. Nun wurde der Mann festgenommen.









Der Influencer, der in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat, ist am Flughafen BER an seiner Ausreise gehindert worden. Der „wegen schwerer Brandstiftung in der Silvesternacht“ Verdächtige sei nach Fahndungsmaßnahmen des Landeskriminalamtes von der Bundespolizei beim Ausreiseversuch an dem Flughafen in Schönefeld festgenommen worden, teilte die Berliner Polizei bei X mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.