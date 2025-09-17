Rakete zündete Wohnung an: So geht es dem Brandopfer von Kippenheimweiler heute

Eine Silvesterrakete verursachte ein Feuer in Sarmite Romanes Wohnung. Die wurde renoviert, sie konnte wieder einziehen. Trotzdem gibt es noch Probleme.
Als Romane wenige Tage nach dem Feuer unserer Redaktion ihre Wohnung in Kippenheimweiler zeigte, war die in einem furchtbaren Zustand: Alles war verrußt oder verbrannt, außerdem hing ein intensiver verkohlter Geruch in der Luft. Ein neuerlicher Besuch dort bot nun das totale Kontrastprogramm: Die Räume sind renoviert worden, nichts erinnert mehr an den Brand. Im Mai ist Romane wieder eingezogen. Sie lebt dort mit ihrem Sohn, einem Studenten.