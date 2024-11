Sportlehrer eröffnet Fitnessstudio Regiogym in Alpirsbach

1 Den Trainingsbereich Beweglichkeit stellte Marius Michalski einer Interessierten beim Tag der offenen Tür vor. Foto: Werner Hering

Rainer Michalski hat sein Fitnessstudiokonzept auf alle Altersgruppen gleichermaßen ausgelegt.









Offiziell eröffnet ist das Fitnessstudio Regiogym in der Hauptstraße 48 in Alpirsbach seit Sonntag. Wie Betreiber Rainer Michalski beim Tag der offenen Tür sagte, ist das Studio allerdings schon seit dem 23. Oktober in Betrieb.