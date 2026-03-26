Raiffeisenbank im Kreis Calw eG: Bilanz gibt Anlass zu Selbstbewusstsein

Waren im Jahr zuvor Zinsüberschuss und somit das Betriebsergebnis noch deutlich gesunken, meldet das Institut nun wieder Wachstumsraten. Wie Vorstand Karlheinz Walz sagte, ist der Zinsüberschuss im vergangenen Jahr auf zehn (2024: 9,8) Millionen Euro gestiegen. Das operative Betriebsergebnis nahm auf 2,8 (2,5) Millionen Euro zu. Laut Prokuristin Iris Böhmig wird der Generalversammlung vorgeschlagen, eine Dividende von unverändert drei Prozent zu zahlen.

Noch weiter nach oben Die positive Entwicklung gibt Anlass zu Selbstbewusstsein. So stellte Vorstand Gerd Haselbach die Bilanzvorlage unter das Motto: „Bei uns spielen Sie in der richtigen Liga.“ So habe man sich aus dem hinteren Mittelfeld im Laufe von 2025 in das obere Mittelfeld vorgearbeitet. Und will, daran ließ Haselbach keinen Zweifel, noch weiter nach oben. So sollen in diesem Jahr Zins- und Provisionsergebnis ausgebaut und die Produktivität weiter gesteigert werden. Nachdem es gelungen ist, 2025 den Sachaufwand auf 3,5 (3,9) Millionen Euro zu senken, soll das „konsequente Kostenmanagement“ laut Haselbach in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Höhere Personalausgaben

Der Provisionsüberschuss stieg den Angaben zufolge auf 3,9 (3,7) Millionen Euro. Vor allem wegen deutlicher Tariferhöhungen nahm der Personalaufwand auf 7,1 (6,7) Millionen Euro zu.

Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr ist auch die Bilanzsumme auf nunmehr 644 (632) Millionen Euro wieder gestiegen. Die Kundeneinlagen wuchsen deutlich um 5,5 Prozent auf 502 Millionen Euro. Wegen großer Unsicherheiten bei der gewerblichen Kundschaft stieg das Kreditgeschäft nur verhalten auf 445 (444) Millionen Euro.

Insgesamt ist der Vorstand zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Und zeigt sich optimistisch trotz vielfältiger Herausforderungen. Walz verweist in diesem Zusammenhang auf das dümpelnde Wirtschaftswachstum, die Regulatorik und die vielfältigen politischen Unsicherheiten. Wenn auch in jüngster Zeit die Investitionen wieder anziehen, war das Kreditgeschäft bislang verhalten. Auch die Sparfähigkeit der Privatkunden lasse nach, nicht zuletzt wegen eines hohen Preisniveaus in nahezu allen Bereichen.

Bis zu sieben Auszubildende pro Jahr

Die Personalbeschaffung macht der Bank zunehmend Probleme. Das gilt ganz besonders für den Vertrieb. So bemüht sich die Raiba weiterhin, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Haselbach: „Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und kurze Entscheidungswege sind bei uns gelebte Praxis.“ Im vergangenen Jahr hat die Bank 190 000 Euro in Aus- und Weiterbildung ihrer 120 Mitarbeiter investiert. Jährlich werden zwischen fünf und sieben junge Menschen ausgebildet. Insgesamt zählt die Raiba 14 Auszubildende.

Partner der Vereine

Zunehmend hat sich das Institut in den vergangenen Jahren zu einem verlässlichen Partner der Vereine entwickelt. Schließlich wollen sowohl Vereine als auch Genossenschaften gemeinsam etwas schaffen, so Walz. Ob Zahlungsverkehr, Geldanlagen, Software oder Kartenzahlungslösungen: Darüber werden jährlich Gespräche mit den Vereinen geführt.

Auf die vielfältigen Vorteile einer Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank im Kreis Calw verwies Prokurist Andreas Volz. Dazu zählen unter anderem neben dem Mitspracherecht in der Generalversammlung Rabatte und Aktionen bei rund 17 000 Partnern sowie attraktive Gas- und Stromtarife bei Geno Energie.