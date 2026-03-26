Raiffeisenbank im Kreis Calw eG: Bilanz gibt Anlass zu Selbstbewusstsein

Das Kreditinstitut hat im Geschäftsjahr 2025 die Trendwende geschafft.
Waren im Jahr zuvor Zinsüberschuss und somit das Betriebsergebnis noch deutlich gesunken, meldet das Institut nun wieder Wachstumsraten. Wie Vorstand Karlheinz Walz sagte, ist der Zinsüberschuss im vergangenen Jahr auf zehn (2024: 9,8) Millionen Euro gestiegen. Das operative Betriebsergebnis nahm auf 2,8 (2,5) Millionen Euro zu. Laut Prokuristin Iris Böhmig wird der Generalversammlung vorgeschlagen, eine Dividende von unverändert drei Prozent zu zahlen.