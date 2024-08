Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld: Generalversammlung erst Ende Oktober

1 „Link Michel“ bestreitet das Unterhaltungsprogramm der Generalversammlung Foto:

Der späte Termin soll kein Nachteil für Genossenschaftsmitglieder sein.









Link kopiert



Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld wird dieses Jahr erst am Mittwoch, 23. Oktober, stattfinden. Grund für den späten Termin ist, dass der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband die Gesamtprüfung spät begonnen und erst Ende Juli beendet hat. Die Versammlung in der Haupturlaubszeit abzuhalten, war für Vorstand und Aufsichtsrat der Raiba keine Option. Daher war man sich schnell einig, die Versammlung in die Nachurlaubszeit zu legen.