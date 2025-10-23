Raiffeisen Geislingen-Rosenfeld: Generalversammlung einer Bank, „die hier zu Hause ist“

Die Fusion mit den anderen Volksbanken ist für die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld kein Thema. Das Geldinstitut blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück.
Kein Pflichttermin im Kalender sei diese Versammlung, sagte Vorstandsmitglied Thomas Merz. Vielmehr sei es „ein Ausdruck der genossenschaftlichen Idee“. Anhand eines Videos ließ Merz politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren, verwies auf die Rezession im dritten Jahr in Folge und die 113 Milliarden Haushaltsdefizit des Bundes.