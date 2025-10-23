Raiffeisen Geislingen-Rosenfeld: Generalversammlung einer Bank, „die hier zu Hause ist“

Die Fusion mit den anderen Volksbanken ist für die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld kein Thema. Das Geldinstitut blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück.

Kein Pflichttermin im Kalender sei diese Versammlung, sagte Vorstandsmitglied Thomas Merz. Vielmehr sei es „ein Ausdruck der genossenschaftlichen Idee“. Anhand eines Videos ließ Merz politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren, verwies auf die Rezession im dritten Jahr in Folge und die 113 Milliarden Haushaltsdefizit des Bundes.

„Nicht größer, sondern einfach besser“ Angesichts der Fusion der Volksbanken im Kreis zur „Volksbank Zollernalb“ machte Merz deutlich, dass die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld zwar mit der Onstmettinger Bank eng zusammenarbeite, jedoch keine Fusion geplant sei: „Wie gehen bewusst einen anderen Weg.“ Aktuell würde eine Fusion keine Vorteile für die Kunden oder Mitglieder bringen.

„Wir wollen vor Ort bleiben, mit dem Gesicht, das man kennt“, betonte der Bankvorstand und präzisierte: „Wir wollen nicht größer, sondern einfach besser sein – eine Bank, die hier zu Hause ist.“

Dividende von 3,5 Prozent

Trotz der bundesweit schwierigen Entwicklung im Finanzsektor habe die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld die Summe der Geschäftsanteile – maximal 30 pro Kunde – von 4,4 auf 4,7 Millionen erhöhen können; eine Dividende von 3,5 Prozent werde an die Mitglieder ausbezahlt. Und die – die Mitglieder – halten ihrer Bank die Treue: 14 wurden für 50-jährige, weitere zehn für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Spenden in Höhe von 30 000 Euro

Auch auf das soziale Engagement des Geldinstituts verwies Thomas Merz: Das DRK, der Musikverein Erlaheim, der Imkerverein und der TSV Geislingen hätten Spenden in Höhe von zusammengerechnet 30 000 Euro erhalten, sagte er und warb für das Gewinnsparen. Und mit Blick auf die Mitarbeiter betonte er: „Sie sind es, die unserer Bank ein Gesicht geben.“

Sein Vorstandskollege Peter Ramsperger, der die Jahresbilanz vorstellte, verwies auf die Rahmenbedingungen, die vom Ukraine-Krieg und den Folgen, vom Zollstreit mit den USA und von der Haushaltsdiskussion um den horrenden Verteidigungsetat geprägt waren. Dass die Europäische Zentralbank den Leitzins von vier auf zwei Prozent gesenkt habe, habe die Wirtschaft nicht so recht in Schwung gebracht; die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sei um 20 Prozent gestiegen. Auch im laufenden Jahr sei eine „rote Null-Linie“ zu erwarten.

Für drei weitere Jahre im Aufsichtsrat

Während die Summe der Einlagen in den vergangenen Jahren zwischen vier und fünf Prozent lag, so habe sie 2024 um 3,4 Prozent abgenommen. Hingegen habe die Summe der Wertpapierdepots ordentlich zugelegt; durch die Geschäftstätigkeit sei ein Gewinn von 2,021 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Nach Abzug der Steuern in Höhe von 308 000 Euro werde zum 24. Oktober aus einem Gewinnvortrag von 552 000 Euro eine Dividende von 3,5 Prozent an die Mitglieder ausgezahlt. Der restliche Betrag werde den Rücklagen zugeführt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rudi Rauch, der die Versammlung leitete, erklärte, dass der Aufsichtsrat seine Überwachungsfunktion wahrgenommen und den Jahresüberschuss geprüft habe mit dem Ergebnis, dass er den Vorgaben der Satzung entspreche.

Dass die Bank im vergangenen Jahr gut gewirtschaftet habe, bestätigte auch Wirtschaftsprüfer Florian Kiefer vom Württembergischen Genossenschaftsverband. Das Betriebsergebnis habe sich verbessert, sagte er, liege aber immer noch unter dem Wert vergleichbarer Banken.

Der Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses wurden von den Mitgliedern einstimmig beschlossen.

Cäcilia Walter, Ekkehard Gulde und Gerd Stehle wurden turnusmäßig für drei weitere Jahre in den Aufsichtsrat gewählt, und die Satzungsänderung, die vorsieht, dass das Höchstalter, mit dem man in den Aufsichtsrat gewählt werden kann, von 67 auf 70 Jahre erhöht wird, wurde bei fünf Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen.

Alles Routine?

„Alles Routine?“, fragte der Rosenfelder Bürgermeister Thomas Miller, der die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat herbeiführte und schlussfolgerte: „Keineswegs. Die Herausforderungen nehmen zu, obwohl immer wieder von Bürokratieabbau gesprochen wird.“ Die Volks- und Raiffeisenbanken seien noch nie Auslöser von Bankkrisen gewesen, dennoch würden die Auflagen zunehmen. Die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld sei durch ihr soziales Engagement eine „Möglichmacherin“, und ausschlaggebend dafür, dass manche Projekte überhaupt umgesetzt werden können.