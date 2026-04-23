Räumungsverkauf in Albstadt: Rofu Kinderland schließt Filiale - Mitarbeiter verlieren Jobs

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Januar war man auf der Suche nach einem Investor. Der ist zwar gefunden, einige Filialen schließen aber trotzdem.

Bereits im Januar war bekannt geworden, dass der Spielwarenhändler Rofu Kinderland insolvent ist. Man schickte sich damals an, die ganze Thematik in Eigenverwaltung anzugehen und vor allem nach einem Investor zu suchen. Der Händler hat auch eine Filiale in Albstadt. Noch im Januar hieß es von einem Rofu-Unternehmenssprecher, man werde „alle Umsatz- und Kostenpositionen genau analysieren und Sanierungsmaßnahmen prüfen“. Das ist nun abgeschlossen.

Auch ein Investor ist gefunden, wie Rofu in einer Pressemeldung mitteilt. Das Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach in Rheinland-Pfalz hat eine Investorenvereinbarung mit der Firma Kids & School Holding GmbH geschlossen. „Zusammen mit einer Investorengruppe werden die Voraussetzungen geschaffen, um Rofu finanziell zukunftsfähig und wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Allerdings werden in diesem Prozess nicht alle Standorte erhalten. Von 77 Standorten über ganz Deutschland verteilt, werden 27 geschlossen. Das ist Teil des Insolvenzplans, der umgesetzt werden muss, damit der Deal am Ende auch zustande kommt. Unterschrieben ist die Investorenvereinbarung von den beteiligten Verantwortlichen bereits. Die Folge: „Rund 330 Mitarbeitern in den betroffenen Filialen muss leider gekündigt werden“, teilt das Unternehmen in seiner Pressemeldung mit.

16 Mitarbeiter müssen gehen

Doch wie sieht es indessen mit dem Standort in Albstadt aus? „Diese Filiale gehört zu den 27, die nicht weitergeführt werden“, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Betroffen sind hier 16 Mitarbeiter, die nun ihre Anstellung verlieren. Eine Transfergesellschaft oder Ähnliches werde es nicht geben, so der Sprecher weiter. Die Mitarbeiter seien am Vormittag bereits über ihr Schicksal informiert worden.

Was passiert mit den Geschäften, die nicht weitergeführt werden? „Diese Filialen werden voraussichtlich bis zum Juli einen Räumungsverkauf durchführen, und anschließend werden die Filialen an die Vermieter zurückgegeben“, so Rofu in seiner Mitteilung. Im größeren Umfeld von Albstadt gibt es allerdings noch andere Rofu-Standorte, die allesamt erhalten bleiben sollen. Hierbei handelt es sich um die Filialen in Reutlingen, Mössingen und Zimmern ob Rottweil.

„Die Investorenvereinbarung im Rahmen eines Insolvenzplans bietet die Chance, das Unternehmen zu erhalten. Auch für die Gläubiger erreichen wir damit die bestmögliche Lösung. Der Abbau von Arbeitsplätzen ist schmerzhaft, aber leider unvermeidbar“, erklärt Rofu-Geschäftsführer Marcus Katholing. Eine langfristige Fortführung des Unternehmens sei nur durch diese Lösung möglich, ansonsten hätte die Einstellung des gesamten Betriebs beschlossen werden müssen.