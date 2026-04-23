Räumungsverkauf in Albstadt: Rofu Kinderland schließt Filiale - Mitarbeiter verlieren Jobs

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Januar war man auf der Suche nach einem Investor. Der ist zwar gefunden, einige Filialen schließen aber trotzdem.
Bereits im Januar war bekannt geworden, dass der Spielwarenhändler Rofu Kinderland insolvent ist. Man schickte sich damals an, die ganze Thematik in Eigenverwaltung anzugehen und vor allem nach einem Investor zu suchen. Der Händler hat auch eine Filiale in Albstadt. Noch im Januar hieß es von einem Rofu-Unternehmenssprecher, man werde „alle Umsatz- und Kostenpositionen genau analysieren und Sanierungsmaßnahmen prüfen“. Das ist nun abgeschlossen.